Marikana (AFP) Eine Woche nach dem tödlichen Polizeieinsatz gegen streikende Arbeiter der Platinmine von Marikana hat Südafrika am Donnerstag der Opfer gedacht. Um den Arbeitern die Teilnahme an den Feiern zu erlauben, wurden das Bergwerk von Marikana sowie die nahegelegene Platinmine von Impala geschlossen. Die kleine Bergarbeitergewerkschaft AMCU, deren illegaler Streik Auslöser der Gewalt war, hielt am Donnerstag eine eigene Trauerfeier in Impala ab - nach eigenen Angaben wegen des großen Andrangs.

