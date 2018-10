Washington (dpa) - Ein Angehöriger der US-Spezialkräfte Navy Seals will nach einem Bericht der «New York Times» einen Augenzeugenbericht über die Tötung von Terrorchef Osama bin Laden veröffentlichen. Bei dem Autor handele es sich um einen Anführer der Operation am 2. Mai 2011 in Pakistan, bei der Spezialkräfte Bin Laden erschossen hatte. Er schreibe unter einem Decknamen. Das Buch habe den Titel «No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission That Killed Osama bin Laden» Es erscheine am 11. September beim Penguin-Verlag, der sich offiziell nicht äußern wolle.

