New York (AFP) Der zu lebenslanger Haft verurteilte Mörder von John Lennon bleibt hinter Gittern. Der zuständige Haftprüfungsausschuss in New York lehnte am Donnerstag bereits zum siebten Mal eine Freilassung des 57-jährigen Mark David Chapman auf Bewährung trotz guter Führung ab. Eine Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt würde "den Respekt vor dem Gesetz" untergraben und den "tragischen Verlust eines Lebens" durch ein "ruchloses Verbrechen" zur Bagatelle machen, begründete der Ausschuss seine Entscheidung.

