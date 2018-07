Washington (dpa) - Ein Tropensturm bedroht den Nominierungs- Parteitag der US-Republikaner in Tampa im Bundesstaat Florida. Meteorologen befürchten, dass Sturm «Isaac» just zum Beginn der viertägigen Mammutveranstaltung am Montag auf die Stadt an der Golfküste treffen könnte. Mitt Romney sollte dort offiziell zum Herausforderer von Präsident Barack Obama gekürt werden. Es könnte sogar sein, dass «Isaac» bis dahin zu einem zünftigen Hurrikan heranwächst.

