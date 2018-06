Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Aktien haben zum Wochenausklang ihren Konsolidierungskurs der vergangenen Tage fortgesetzt. Der Dax stand 0,82 Prozent tiefer bei 6892 Punkten. Damit entfernte sich der Leitindex weiter von seinem am Dienstag erreichten Zwischenhoch von 7105 Punkten.

Dennoch stieg er in diesem Jahr bisher um 17 Prozent. Der MDax sank am Freitag um 1,15 Prozent auf 10 945 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,38 Prozent auf 782 Punkte nach unten. Kapitalmarktexperte Fidel Helmer von der Frankfurter Privatbank Hauck & Aufhäuser sagte: «Der Dax hat jüngst eine schöne Rally hingelegt.» Angesichts des abflauenden Wirtschaftswachstums in China zeige er nun eine technische Reaktion auf den Kursanstieg von etwa 1000 Punkten seit Anfang Juni.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich derweil gegen einen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone aus und forderte die Regierung in Athen auf, die Reform- und Sparzusagen einzuhalten. Merkel betonte nach einem gut einstündigen Gespräch mit dem griechischen Ministerpräsidenten Antonis Samaras, es gelte, Vertrauen zurück zu gewinnen. Dazu gehöre, die Erwartungen zu erfüllen.

Stahlwerte wie ThyssenKrupp, Salzgitter oder Klöckner & Co zählten mit Abschlägen von bis zu 4,81 Prozent zu den größten Verlierern am Aktienmarkt. Händler sprachen zum einen von Gewinnmitnahmen. Hinzu kämen schlechte Vorgaben für die Branche aus Asien aber auch den USA vom Vorabend. Hier hatte ein Analyst der Investmentbank Dahlman Rose den Sektor abgestuft, nachdem die jüngsten Preiserhöhungen international nicht durchgesetzt würden.

In dem trüben Umfeld gaben auch Autowerte stark nach. So fielen Volkswagen-Papiere am Dax-Ende trotz anhaltend guter Geschäfte in Asien und Amerika um 3,36 Prozent und Anteilsscheine von Continental um 2,57 Prozent. Europaweit wurden die Autoaktien ebenfalls gemieden und büßten als Letzter in der Sektorenübersicht 2,81 Prozent ein. Am Markt wurde auf die üblichen Schwankungen verwiesen, denen die Branchenwerte ausgesetzt seien. Die Anleger gingen an den Aktienmärkten etwas zögerlicher zu Werke und das wirke sich auch negativ auf die an der Wertschöpfung im Autosektor beteiligten Unternehmen aus.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,08 (Vortag 1,12) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,28 Prozent auf 134,85 Punkte. Der Bund Future gewann 0,38 Prozent auf 144,06 Punkte. Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2507 (Donnerstag: 1,2552) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7996 (0,7967) Euro.