New York (dpa) - Neuerliche Gerüchte über ein mögliches Einschreiten der US-Notenbank Fed haben die US-Börsen gestützt. Nach anfänglichen Verlusten änderten die Indizes abrupt die Richtung und brachten am Ende kleine Gewinne ins Ziel. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Aufschlag von 0,77 Prozent im Plus bei 13 157,97 Punkten. Der Euro gab im New Yorker Handel etwas nach, notierte aber noch über 1,25 Dollar. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2508 Dollar.

