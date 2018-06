Saarbrücken (dpa) - Bei einem Wohnungsbrand in Saarbrücken sind vier Kinder ums Leben gekommen. Die 27-jährige Mutter, der ein Jahr ältere Vater und ein elf Monate altes Baby konnten gerettet werden. Für die vier Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren kam aber jede Hilfe zu spät. Es deute nichts auf ein Verbrechen hin, sagte ein Polizeisprecher. Alles Weitere müssten aber die Ermittlungen klären. Die Brandursache sei noch unklar. Das Feuer war am frühen Morgen in der Dachgeschosswohnung eines Eckhauses ausgebrochen.

