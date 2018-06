Peking (AFP) China will seine Reserven an seltenen Erden aufstocken und verknappt die weltweit begehrten Rohstoffe damit zusätzlich. Die für die strategischen Reserven zuständige staatliche Behörde wolle 18.000 Tonnen seltene Erden vom größten Produzenten des Landes kaufen und einlagern, berichtete die chinesische Zeitung "National Business Daily" am Freitag. Laut Bericht einer anderen Zeitung hat die Behörde bereits mit dem Aufkauf begonnen.

