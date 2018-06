Berlin (AFP) Im Bundesfinanzministerium bereitet sich nach Informationen der "Financial Times Deutschland" (Freitagsausgabe) eine Arbeitsgruppe auf einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone vor. Die Arbeitsgruppe unter Leitung von Staatssekretär Thomas Steffen stelle "Berechnungen über die finanziellen Folgen" an und überlege, "wie sich ein Dominoeffekt auf die anderen Euro-Staaten verhindern" lasse, hieß es dem Blatt zufolge in dem Berliner Finanzministerium.

