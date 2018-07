Rostock (AFP) Zum 20. Jahrestag der ausländerfeindlichen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen haben die Grünen-Vorsitzenden Claudia Roth und Cem Özdemir dazu aufgerufen, Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus mit allen rechtsstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Mitteln zu bekämpfen. "Menschenverachtende Ideologien dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben", erklärten die beiden Parteichefs am Freitag in Rostock-Lichtenhagen.

