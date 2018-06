Berlin (AFP) Grünen-Chefin Claudia Roth hat vor einem zu strengen Spardiktat für das hochverschuldete Griechenland gewarnt. "Ich bin auch für Sparen, natürlich, aber Griechenland braucht auch Luft zum Atmen", sagte Roth am Freitag dem Bayerischen Rundfunk. "Eine Strategie, die nur auf kaputtsparen setzt, mit dramatischen Belastungen für die Menschen in Griechenland kann nicht funktionieren", fügte sie kurz vor dem Treffen des griechischen Ministerpräsidenten Antonis Samaras am Vormittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin hinzu.

