Bonn (AFP) Auf dem Mobilfunkmarkt holen die kleineren Netzbetreiber E Plus und Telefónica mit der Marke O2 auf. Die beiden haben inzwischen zusammen mehr als 42 Millionen Kunden, wie die Bundesnetzagentur in Bonn am Freitag mitteilte. Größtes Mobilfunkunternehmen ist in Deutschland weiter Vodafone mit fast 36 Millionen Kunden und einem Marktanteil von 31,5 Prozent. Der Abstand zur Telekom ist jedoch nur noch gering: Sie hat einen Marktanteil von 31,2 Prozent. E-Plus hat einen Marktanteil von fast 21 Prozent, der spanische Konzern Telefónica fast 17 Prozent.

