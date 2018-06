Frankfurt/Main (AFP) Rund 200 Beschäftigte der Kinoketten Cinestar und Cinemaxx wollen am Samstag in Berlin für eine gerechtere Bezahlung demonstrieren. Die Servicekräfte und Filmvorführer der beiden Multiplexbetreiber hätten ein Anrecht darauf, von ihrer Arbeit auch den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können - dies sei aber bei den gezahlten Löhnen kaum möglich, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, am Freitag. Hintergrund der Proteste seien die stockenden oder bereits gescheiterten Tarifverhandlungen mit den Kinobetreibern.

