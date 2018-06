Mainz (AFP) Die Piratenpartei sackt in der Wählergunst weiter ab. Im am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer erreichten die Piraten nur noch sechs Prozent, einen Punkt weniger als zuvor. Das ist ihr schlechtester Wert seit März. Die CDU/CSU verbesserte sich in der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen um einen Punkt auf 37 Prozent. Dagegen mussten die SPD mit 29 Prozent und die Grünen mit zwölf Prozent je einen Punkt abgeben. Für die Grünen ist dies der tiefste Stand seit Anfang 2010. Die Linke erreichte unverändert sechs Prozent. Die FDP legte um einen Punkt auf fünf Prozent zu.

