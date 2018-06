Saarbrücken (AFP) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken sind vier Kinder ums Leben gekommen. In der Dachgeschosswohnung des Hauses im Stadtteil Burbach brach am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei starben drei Jahre alte Zwillinge sowie ein fünf- und ein siebenjähriges Mädchen. Die Feuerwehr habe mit einer Drehleiter nur die 27-jährige Mutter, den 28 Jahre alten Vater und ein Baby retten können.

