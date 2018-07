Berlin (dpa) - Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras ist in Berlin zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Schuldenkrise zusammengekommen.

Der seit Juni in Athen amtierende Regierungschef wirbt bei seiner ersten Auslandsreise für mehr Zeit und einen Aufschub bei den Sparvorgaben für sein Land.

Merkel hatte zuvor zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten François Hollande Griechenland aufgefordert, am Sparkurs festzuhalten und auf dem Reformweg voranzugehen. Hollande hatte bei einem Treffen mit Merkel am Donnerstagabend im Kanzleramt erklärt, Athen müsse die nötigen Anstrengungen unternehmen. An diesem Samstag kommt Samaras in Paris zu Gesprächen mit Hollande zusammen.