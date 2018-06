Barcelona (SID) - Der FC Barcelona hat den ersten Clásico unter seinem neuen Cheftrainer Tito Vilanova gewonnen. Im Hinspiel um den spanischen Supercup setzte sich der Pokalsieger im heimischen Stadion Camp Nou 3:2 (0:0) gegen Meister Real Madrid durch.

Zunächst hatte Cristiano Ronaldo die Königlichen nach Vorlage des deutschen Nationalspielers Mesut Özil in der 55. Spielminute in Führung gebracht, doch Pedro (57.), Weltfußballer Lionel Messi (70., Foulelfmeter) und Xavi (78.) drehten die Partie zugunsten der Katalanen. Ángel di María (86.) erzielte in der Schlussphase den Anschlusstreffer und verbesserte die Ausgangslage für die Madrilenen vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch.

Neben Özil stand Sami Khedira als zweiter deutscher Nationalspieler in Reals Startformation.