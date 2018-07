Carson (USA/Kalifornien) (SID) - Mit dem 1000. Tor in der Historie der CONCACAF-Champions League hat David Beckham mal wieder Fußball-Geschichte geschrieben - per Eckstoß. Der 37 Jahre alte frühere englische Nationalspieler traf beim 5:2 (3:1) der Los Angeles Galaxy gegen Isidro Metapán aus El Salvador in der Nacht auf Freitag zum zwischenzeitlichen 3:1.

Beckham hatte bereits zwei Tore für LA vorbereitet, ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte selbst traf - mit unfreiwilliger Unterstützung von Torwart Fidel Mondragon, der Beckhams Eckball ins Tor abklatschte.

Beckhams Mannschaft beendete die Begegnung mit zehn Mann, nachdem der irische Nationalspieler Robbie Keane Gelb-Rot gesehen hatte (70.). Schiedsrichter Alfredo Peñaloza (Mexiko) hatte Galaxy-Kapitän Keane fälschlicherweise wegen einer angeblichen Schwalbe die Gelbe Karte gezeigt. Darüber regte sich der 32-Jährige derart auf, dass er wegen Meckerns vom Platz gestellt wurde. Für Los Angeles war der Sieg ein guter Start in die Gruppenphase der Königsklasse.