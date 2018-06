Rostock (SID) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat Mittelfeldspieler Leonhard Haas vom Zweitligisten FC Ingolstadt verpflichtet. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 30-Jährige in Rostock einen Zweijahres-Vertrag plus Option. Haas absolvierte für den FC Augsburg, die SpVgg Greuther Fürth und Ingolstadt insgesamt 113 Zweitligaspiele und erzielte dabei 16 Tore.

"Leonhard Haas ist der spielstarke Akteur, den wir nach dem Ausfall von Mohammed Lartey gesucht haben. Ich bin überzeugt davon, dass er uns weiterhelfen wird", sagte Hansa-Trainer Wolfgang Wolf.