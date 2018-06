München (dpa) - Nach zwei enttäuschenden Vorstellungen zum Auftakt hat Hertha BSC seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Der Berliner Erstliga-Absteiger schlug Jahn Regensburg am Abend mit 2:1 und kletterte ins Tabellenmittelfeld. Eintracht Braunschweig feierte zum Start des dritten Spieltags beim 2:1 gegen den SC Paderborn im dritten Spiel den dritten Sieg und untermauerte seine Tabellenführung. Aufsteiger SV Sandhausen besiegte Union Berlin am Abend mit 2:0.

