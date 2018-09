Dortmund (SID) - Präsident Reinhard Rauball vom deutschen Meister Borussia Dortmund hat in seiner Funktion als Liga-Präsident die 50. Saison der Fußball-Bundesliga eröffnet. Im Vorfeld der Auftaktbegegnung des Titelverteidigers gegen Werder Bremen am Freitagabend hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) die 80.645 Zuschauer im ausverkauften Signal Iduna Park mit einer kleinen Show und einem Rückblick in Bildern an die Geschichte der 1963 gegründeten Liga erinnert und auf die neue Spielzeit eingestimmt.

Vor dem Auftaktspiel trugen Hans Tilkowski (Dortmund) und Arnold "Pico" Schütz (Bremen) als "Stars der ersten Stunde" feierlich die Meisterschale auf den Rasen. Tilkowski und Schütz standen schon am ersten Bundesliga-Spieltag im Fokus, als beide Klub am 24. August 1963 im Bremer Weserstadion aufeinandertrafen (Endergebnis: 3:2). In dieser Begegnung erzielte der Dortmunder Timo Konietzka in der 1. Minute das erste Tor der Bundesliga-Historie.

"Die Bundesliga hat uns in den vergangenen 49 Jahren viel Freude bereitet, und das wird sie auch in der 50. Saison tun. Ich appelliere an friedliebenden Fans, diesem Sport den würdigen Rahem zu geben", sagte Liga-Boss Rauball. Da der offizielle Startschuss traditionell in jenem Stadion erfolgt, in dem der amtiernde Meister beheimatet ist, war es für Rauball ein besonderer Moment. Denn an gleicher Stelle durfte er 112 Tage zuvor seinem Verein zum zweiten Mal in Folge die Meisterschale überreichen.

Vor dem Anpfiff wurde die Nationalhymne gespielt, zuvor waren die Fahnen mit den Wappen aller 18 Vereine ins Stadion getragen worden. Unter den Zuschauern befand sich eine große Zahl an Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft.