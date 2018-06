Budapest (Ungarn) (SID) - Der ungarische Fußball-Verband MLSZ hat die Verunglimpfungen israelischer Nationalspieler während des Länderspiels zwischen Ungarn und Israel (1:1) am 15. August auf das Schärfste verurteilt. Ungarische Hooligans hatten die israelische Nationalhymne mit Pfiffen und Buhrufen bedacht und die Gäste-Spieler als "dreckige Juden" beschimpft.

"Um so ein Verhalten dürfen wir nicht den Mantel des Schweigens hüllen", sagte ein Verbandssprecher am Freitag. Der Verband habe Rassismus und Antisemitismus noch nie geduldet und werde alles dafür tun, solches Gebaren aus den Stadien zu verbannen, äußerte der Sprecher weiter. Ein am Donnerstag vorgestelltes neues Sicherheitssystem soll derartige Vorfälle in Zukunft verhindern helfen.