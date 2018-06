London (AFP) Trotz Protests aus dem Buckingham-Palast hat die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" am Freitag nun doch Nacktfotos von Prinz Harry auf der Titelseite gedruckt. Die Leser hätten ein Recht, die Bilder zu sehen, begründete das Blatt die Entscheidung in einer Erklärung. "Für einen Royal bewegt er sich oft an der Grenze - aber er ist 27, Single und ein Soldat", hieß es darin weiter. "Wir mögen ihn." Die Gründe für die Veröffentlichung gingen über die Geschichte selbst hinaus. Es gehe um die Pressefreiheit.

