Kiel (SID) - Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat einen Tag vor dem Bundesliga-Start noch einen Transfer-Coup gelandet. Die Zebras verpflichteten den schwedischen Olympia-Torschützenkönig und -Silbermedaillengewinner Niclas Ekberg von Dänemarks insolventem Doublesieger AG Kopenhagen. Der 23-Jährige einigte sich mit Kiel am Freitag auf einen Vertrag bis 2015. In Kiels Bundesliga-Auftaktspiel am Samstag bei Altmeister VfL Gummersbach kommt Ekberg aufgrund noch nicht geklärter Formalien allerdings nicht zum Einsatz.