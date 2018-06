New York (dpa) - Im Herzen New Yorks hat eine Schießerei zwei Tote und neun Verletzte gefordert. Ein entlassener Angestellter erschoß vor dem Empire State Building einen früheren Kollegen. Der 53-jährige Schütze wurde am Tatort vor seiner ehemaligen Firma in der Fifth Avenue von der Polizei getötet. Bei dem Schusswechsel wurden außerdem neun Menschen verletzt. Der Polizei zufolge zielte der Täter nach einem Streit in der Importfirma, die ihn entlassen hatte, auf seinen Kollegen. Andere Quellen hatten von einer toten Frau berichtet.

