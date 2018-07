New York (dpa) - Bei einer Schießerei vor dem New Yorker Empire State Building sind nach Medienangaben zwei Menschen getötet und mindestens acht verletzt worden. Laut CNN und CBS wurde der Täter von der New Yorker Polizei getötet. Das zweite Todesopfer sei eine Frau, die zufällig in eine Schusslinie geraten sei, teilte die Polizei mit. Es ist CNN zufolge noch nicht klar, ob es sich um eine Touristin handelt. Die Polizei sieht laut CNN zunächst keinen Hinweis dafür, dass es sich bei der Gewalttat um einen Terrorakt handelte.

