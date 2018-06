New York (dpa) - Schießerei vor dem New Yorker Empire State Building: Dabei sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der New Yorker Feuerwehr sagte der dpa, dass sieben Menschen ins Krankenhaus gekommen seien. Berichte von US-Medien, die von mindestens einem Todesopfer sprachen, wollte er nicht bestätigen. Der Sender CNN berichtete dagegen, der Schütze sei von der Polizei getötet worden. CNN berief sich auf die New Yorker Polizei, die jedoch auch diese Information nicht bestätigen wollte.

