Paris (dpa) - Alanis Morissette («Ironic») kehrt nach einer Pause mit dem Album «Havoc and Bright Lights» zurück. Produziert wurde es von Joe Chiccarelli und Guy Sigsworth, die schon mit Musikgrößen von Britney Spears bis Frank Zappa im Studio saßen. Ein gutes Omen für einen musikalischer Neustart, findet Morissette selbst.

«Havoc and Bright Lights», Verwüstung und helle Lichter - also unter Ihrem neuen Albumtitel kann man sich wirklich nur schwer etwas vorstellen...

Morissette: «Der Begriff 'Havoc' (dt.: Verwüstung) steht für Wiedergenesung und dafür, wie ich schwierige Lebensabschnitte in meinen Songs verarbeitet habe. 'Bright lights' thematisiert den Promiklatsch im Lied 'Celebritity' und knüpft außerdem an die Vorstellung an, dass wir ursprünglich alle spirituelle Lichter sind, die sich im Zentrum von allem befinden. Darum geht es im Song 'The Edge of Evolution'. Die Herausforderung war einen Namen zu finden, der das ganze Album abdeckt und damit bin ich ganz zufrieden.»

Mal geht es um Frauenrechte und Verletzbarkeit, mal um Ruhm, Politik oder Spiritualität. Gibt es überhaupt einen roten Faden auf dem Album?

Morissette: «Es geht mir vor allem darum eine Botschaft zu finden, was es bedeutet, als Mann und Frau im Jahr 2012 zu leben. In den Generationen unserer Eltern und Großeltern gab es viele patriarchalische festgesetzte Wege, die einem vorschrieben, wie man sich als Frau verhalten sollte. Auch ich wuchs in einem chauvinistischen Umfeld auf. Heute gehen beide Geschlechter viel respektvoller miteinander um. Man kann Frauen in Männer und Männer in Frauen entdecken. Ich denke, das ist genau das, was ich hauptsächlich aussagen möchte.»

Vom kanadischen Rockidol der 1990er-Jahre zur spirituellen 38-jährigen Mum - wo überhaupt steht diese Alanis Morissette heute, fast zwei Jahrzehnte nach dem Welthit «Ironic»?

Morissette: «Ich bin noch immer angriffslustig (lacht), habe auf alle Fälle mehr Humor, eine größere Reife und Leichtigkeit und hoffentlich auch mehr Weisheit als früher. Gerade in Sachen Lebensweisheit bin ich wie Phönix aus der Asche gestiegen. Nachdem ich mich von Abhängigkeiten gelöst habe, Mutter und in einer festen Ehe bin, verlangen all diese Dinge von mir, dass ich mehr auf mich selbst achtgebe.»

Interview: David Fischer, dpa