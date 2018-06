Oslo (AFP) Das Gericht in Oslo hat seine Einschätzung zur Schuldfähigkeit des norwegischen Attentäters Anders Behring Breivik begründet. Das Gericht habe bei dem Angeklagten zwar "Persönlichkeitsstörungen" mit "unsozialen und narzisstischen Zügen" festgestellt, aber keine Symptome einer Schizophrenie, sagte Richterin Wenche Elizabeth Arntzen am Freitag. Wäre Breivik für geisteskrank und damit für unzurechnungsfähig erklärt worden, hätte er in eine Psychiatrie eingewiesen werden müssen. Das Gericht stufte ihn jedoch als zurechnungsfähig ein.

