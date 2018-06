Johannesburg (AFP) Ein von seiner Mutter verstoßenes Nilpferd-Jungtier ist in Südafrika in einem Swimmingpool ertrunken. "Unsere Herzen sind gebrochen, weil wir Solly nicht retten konnten", erklärte am Freitag die Managerin der Monate Conservation Lodge, rund 110 Kilometer nördlich von Pretoria. Dort war das Nilpferd am Dienstag in den Gästepool gefallen - und kam von allein nicht mehr heraus. Die Lodge-Inhaber organisierten eine Rettungsaktion per Kran. Doch der Veterinär, der das Tier dafür betäuben sollte, kam erst am Freitag - genau vier Stunden zu spät.

