Berlin (dpa) - Nokia wird voraussichtlich am 5. September zwei neue Smartphones mit Microsofts neuem Betriebssystem Windows Phone 8 vorstellen. Der finnische Handy-Hersteller hat dazu gemeinsam mit Microsoft zu einer Presseveranstaltung nach New York eingeladen. Beide Geräte werde Nokia in seiner Lumia-Reihe herausbringen, berichtete das Technik-Blog «The Verge» unter Berufung auf damit vertraute Personen.

Demnach soll das Flaggschiff mit dem Codenamen Phi vom amerikanischen Provider AT&T als Spitzengerät vermarktet werden. Das zweite Smartphone «Arrow» werde als Mittelklassegerät in den USA auch von T-Mobile angeboten werden. Ein drittes, mit dem «Arrow» fast identisches Handy, werde voraussichtlich etwas später von Verizon angeboten werden.

Nokia, enger Partner von Microsoft im Mobilfunkmarkt, könnte damit der erste Hersteller sein, der Geräte mit Windows Phone 8 herausbringt - vorausgesetzt, dass es nicht auf der IFA in Berlin (31. August bis 5. September) bereits Geräte von anderen Herstellern zu sehen geben wird. Mit Windows Phone 8 will Microsoft endlich im Smartphone-Geschäft durchstarten.

Das Betriebssystem unterstützt Mehrkernprozessoren und beruht auf dem gleichen Systemkern wie das neue PC- und Tablet-Betriebssystem Windows 8. Mit dem Vorgänger Windows Phone 7 hatte sich Microsoft gegen die starke Konkurrenz von Google (Android) und Apple (iOS) nicht durchsetzen können.

