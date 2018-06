Oslo (dpa) - Die Osloer Richter werten die Attentate von Anders Breivik mit 77 Toten als Terror. Das Richter Arne sagte bei der Urteilsverkündung, mit dem Blutbad in Oslo und auf Utøya habe sich Breivik für die härteste Strafe qualifiziert. Der 33-Jährige wurde zu 21 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Breivik hatte sich auf Notwehr berufen - er habe Europa vor Einwanderern retten wollen. Das rechtfertige aber nicht den Mord an Staatsangestellten oder politisch engagierten Jugendlichen, so Lyng.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.