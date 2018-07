Oslo (dpa) - Bei vielen hinterließ ihr Plädoyer einen schalen Beigeschmack. Die Staatsanwälte Svein Holden und Inga Bejer Engh hatten Zweifel. Sie waren sich nicht sicher, ob der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik zum Zeitpunkt der Anschläge zurechnungsfähig war oder nicht.

«Zweifel über eine Psychose müssen nun einmal einem Angeklagten zugutekommen», sagte Holden und plädierte auf unzurechnungsfähig. Am Ende entschieden die Richter anders - und verhängten eine 21-jährige Haftstrafe, das Höchstmaß.

Die Zweifel werden bleiben, auch bei Holden und Engh. Selbst nach zehn Wochen Prozess kann niemand mit Sicherheit beantworten, was in Breivik vorgeht. Die Staatsanwälte hatten Skrupel: Es sei wohl schlimmer, einen Geisteskranken ins Gefängnis zu stecken, als einen psychisch Gesunden in die Psychiatrie, hatten sie argumentiert. Ein Schlüsselsatz. Was zähle, sei nicht die Volksmeinung oder das Selbstbild des Attentäters, sondern das norwegische Recht.

Die Vorstellung, dass Massenmörder Breivik deshalb nicht schuldig gesprochen werden könnte, hatte viele an diesem Recht zweifeln lassen. Der Richterspruch vom Freitag dürfte ihnen Genugtuung sein. «Wenn ein Regelwerk völlig vorbeigeht am Rechtsgefühl der Menschen, ist das ein ernstes Problem», sagte auch Engh vor Journalisten.

Die Linie der Staatsanwälte aber stieß fast durchweg auf Anerkennung. Unaufgeregt und meist ohne Pathos argumentierten sie mit klaren Worten. Mit ihrer freundlichen, aber dennoch unnachgiebigen Fragetechnik gelang es Engh, Breivik zu entzaubern. Dann strich sie die blonden Haare aus den Augen, legte das Kinn auf die Hände, sprach mit Breivik zeitweise wie mit einem Kind. Doch ihre Freundlichkeit mit Schwäche zu verwechseln, wäre falsch.

Svein Holden, der in Oslo studiert hat, gilt trotz seiner erst 38 Jahre als erfahrener Jurist. Er ist aus mehreren großen Prozessen bekannt, unter anderem als Ankläger in einem aufsehenerregenden Fall um einen Bandenmord 2009. Ein befreundeter Anwalt beschrieb Holden dem Fernsehsender NRK gegenüber als Systematiker, der «sehr zielgerichtet und methodisch» arbeite. Gerade deshalb ergänze er sich so gut mit der eher fantasievollen Engh.

Mit einem klaren Ziel vor Augen, so ist der sportliche Mann mit fast kahlgeschorenem Kopf auch im Prozess aufgetreten. Anfangs ließ er seiner Kollegin Engh oft den Vortritt, vor allem bei der Befragung Breiviks. Am Tag vor den Plädoyers war es jedoch Holden, der bis in die Nacht am Manuskript arbeitete.

«Wir wissen, dass einige enttäuscht sein werden über die Wahl, die wir treffen», hatte Holden bereits vor dem Prozess in norwegischen Zeitungen vorausgesagt. Unabhängig vom Urteilsspruch würden nie alle Norweger zufrieden sein. Vor allem, weil die Frage nach Breiviks Geisteszustand letztlich doch offen bleiben muss.

Artikel über Engh, norwegisch

Gerichtsinfos zum Breivik-Fall, norwegisch