Oslo (dpa) - Die Welt schaut heute wieder nach Oslo: Mehr als ein Jahr nach den Anschlägen in Norwegen mit insgesamt 77 Toten fällt das Gericht im Prozess gegen den Massenmörder Anders Behring Breivik heute das Urteil. Offen ist, ob das Gericht den 33 Jahre alten Attentäter für unzurechnungsfähig erklärt. In dem Fall könnte Breivik nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden, sondern würde in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Das Höchstmaß in Norwegen sind 21 Jahre Haft und Sicherungsverwahrung. Zwei Gutachten waren zu gegensätzlichen Ergebnissen gekommen.

