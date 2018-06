Kiew (AFP) Tausende Anhänger der früheren ukrainischen Regierungschefin sind am Freitag in Kiew auf die Straße gegangen. Anlässlich des Unabhängigkeitstages der früheren Sowjetrepublik forderten sie die Freilassung der Oppositionspolitikerin, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. "Freiheit für Julia", riefen die Demonstranten, die sich anschließend in einem Park zu einer Kundgebung versammelten. Dort wurde eine Audiobotschaft Timoschenkos eingespielt. Darin rief sie ihre Anhänger auf, weiter gegen die Führung ihres Erzrivalen, Präsident Viktor Janukowitsch, zu kämpfen.

