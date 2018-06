Washington (dpa) - Die US-Republikaner denken nicht daran, ihren Wahlparteitag in Tampa wegen des heranziehenden Sturms «Isaac» abzublasen. Tampa sei «open for business», sagte Floridas Gouverneur Rick Scott dem Sender CNN. Sie würden ihren Parteitag abhalten. Tampa sei darauf vorbereitet. Meteorologen erwarten, dass der Sturm zum Hurrikan erstarkt. Tampa liegt in der Zone, die der Sturm anpeilen und erreichen könnte, wenn der Parteitag am Montag eröffnet. Dort soll Mitt Romney offiziell zum Spitzenkandidaten der Republikaner bei der Präsidentenwahl im November gekürt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.