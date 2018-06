Paris (AFP) Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras ist am Samstag in Paris mit Frankreichs Präsident François Hollande zusammengekommen. Samaras wurde mit militärischen Ehren empfangen; nach dem anschließenden Gespräch mit Hollande über die wirtschaftliche Lage des hochverschuldeten Griechenland war eine gemeinsame Erklärung geplant. Am Freitag war der griechische Regierungschef in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammengekommen.

