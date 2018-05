Stuttgart (AFP) Bei einem Brand in einem Asylbewerberheim in Stuttgart sind mindestens neun Menschen verletzt worden. Hinweise auf einen Anschlag gebe es bislang nicht, sagte ein Sprecher der Polizei Stuttgart am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Das dreigeschössige Gebäude ist den Angaben zufolge akut einsturzgefährdet.

