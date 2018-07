Stuttgart (AFP) Fernsehköchin Sarah Wiener möchte ihren Gästen zu ihrem 50. Geburtstag am Montag ganz bodenständig Spaghetti mit Tomatensoße servieren. Den im Fernsehen allgegenwärtigen Kochshows steht die gebürtige Österreichern mittlerweile skeptisch gegenüber, wie sie der "Stuttgarter Zeitung" vom Samstag gestand. Die meisten Produktionen seien vor allem Shows, in denen das Kochen nur als Aufhänger für Wettbewerb, Psychostudien, Voyeurismus und "was-auch-immer" diene. Die mit dem Schauspieler Peter Lohmeyer liierte Wiener ist selbst regelmäßig in Kochsendungen zu Gast.

