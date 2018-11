Berlin (AFP) In der Debatte um die Zukunft Griechenlands hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) vor vorschnellen Urteilen gewarnt. "Es ist falsch, vor dem Bericht der Troika ohne ausreichende Faktenlage über Griechenland zu urteilen", sagte Westerwelle am Samstag am Rande eines Besuchs in der norwegischen Hauptstadt Oslo. "Das Mobbing gegen einzelne Euro-Länder aus parteipolitischem Kalkül muss aufhören", forderte er in Anspielung auf jüngste Äußerungen aus der CSU.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.