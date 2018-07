Paris (dpa) - Nach seinem Deutschlandbesuch hat Griechenlands Ministerpräsident Antonis Samaras seine Gespräche über das Euro-Sparpaket in Paris fortgesetzt. Am Morgen wurde er im Élyséepalast von Präsident François Hollande empfangen. Thema ist unter anderem der Zeitraum, in dem Griechenland das Sparziel erreichen soll. Samaras will zwei Jahre Aufschub. In Berlin war der griechische Regierungschef gestern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengekommen. Bei den von Samaras gewünschten Lockerungen hielt sich die Kanzlerin bedeckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.