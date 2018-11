Mönchengladbach (SID) - Erleichterung in Gladbach, nächste Pleite für Hoffenheim: Borussia Mönchengladbach ist mit einem hart erkämpften 2:1 (1:0) gegen Angstgegner 1899 Hoffenheim in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Der in die Startelf gerückte Mike Hanke (33.) und Juan Arango (79.) erzielten die Tore der engagiert auftretenden Fohlen, die im zwölften Pflichtspiel gegen die Kraichgauer erst zum zweiten Mal gewannen. Die Mannschaft von Trainer Markus Babbel, für die Firmino zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf (66.), ließ dagegen wie schon bei der 0:4-Pokalblamage gegen Regionalligist Berliner AK nahezu jegliche Durchschlagskraft vermissen.

Vor 50.146 Zuschauern präsentierte sich die Borussia vier Tage nach dem unglücklichen 1:3 in der Champions-League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew besonders im Spielaufbau stark verbessert. Bei der Herkulesaufgabe am Mittwoch in der Ukraine benötigt die Mannschaft von Trainer Lucien Favre dennoch eine weitere Steigerung, um das Wunder doch noch zu schaffen. Das gilt nicht zuletzt für Millionen-Neuzugang Luuk de Jong, dem erneut lange Zeit die Bindung zu seinen Mitspielern fehlte.

Vor 50.146 Zuschauern begann die Borussia spielfreudig, störte die Gäste früh, konnte aus der Überlegenheit im Mittelfeld aber kaum Kapital schlagen. Mehr als ein verunglückter Fallrückzieher des einsatzfreudigen Hanke (1.) sowie ein harmloser Kopfball von Neuzugang Granit Xhaka (9.) sprang in der Anfangsphase nicht hinaus. Die Hoffenheimer, die in der vergangenen Saison noch als einzige Mannschaft im Borussia-Park gewannen, waren spürbar auf Sicherheit bedacht und lauerten auf Konter. Mehr als ein Distanzschuss von Firmino (16.) war von der harmlosen TSG aber nicht zu sehen.

Gladbach wechselte in der Folge häufig die Positionen, um für Unruhe zu sorgen. Die erhofften Freiräume erarbeiteten sich die Gastgeber dadurch aber nicht. Der Niederländer de Jong lief zwar fiel, meist jedoch vergeblich. Mehr Erfolg hatte Hanke, der nach der jüngsten Stürmerdiskussion für Igor de Camargo begann: Nach Freistoß von Arango ließ der ehemalige Nationalspieler mit einem Kopfball Hoffenheims Neuzugang Tim Wiese keine Chance.

Nach der Pause machte die Borussia zunächst da weiter, wo sie aufgehört hatte. Der VfL investierte deutlich mehr als Hoffenheim, das über weite Strecken mutlos und in der Vorwärtsbewegung gehemmt auftrat. Erst nach einer Stunde nahm die TSG den Kampf an und kam auch zu Chancen: Ein Versuch von Boris Vukcevic landete am Außennetz (61.), ein Schuss von Kevin Volland in den Armen von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen (65.).

Anschließend ließ die Borussia sich völlig unnötig zurückfallen und wurde prompt bestraft: Firmino nutzte einen Abpraller von ter Stegen per Kopf zum Ausgleich. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, ehe Arango mit einem direkt verwandelten Freistoß traf.

Beste Spieler bei der Borussia waren der lauffreudige Hanke und Havard Nordtveit. Bei Hoffenheim überzeugten Torhüter Tim Wiese und Innenverteidiger Matthieu Delpierre.