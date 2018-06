London (dpa) - Angeführt von den Neuzugängen Shinji Kagawa und Robin van Persie hat Manchester United seinen ersten Saisonsieg in der Premier League gefeiert.

Bei dem von einer üblen Verletzung von Wayne Rooney überschatteten 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den FC Fulham schossen van Persie und der frühere Dortmunder Kagawa am zweiten Spieltag ihre Pflichtspiel-Premierentore für den englischen Fußball-Rekordmeister.

«Ich bin sehr zufrieden mit beiden, dass sie hier so ein Debüt in Old Trafford gegeben haben», sagte Uniteds Coach Alex Ferguson. Sprint- Superstar Usain Bolt besuchte das Spiel der Red Devils und wurde im Stadion mit «Fergie, Fergie, verpflichte ihn»-Sprechchören gefeiert.

Tabellenführer ist weiter der FC Chelsea. Die Blues gewannen an der Stamford Bridge souverän mit 2:0 (2:0) gegen Newcastle United. Für den Champions-League-Sieger, der bereits eine Partie mehr gespielt hat, war es der dritte Dreier im dritten Spiel. Die Tore verbuchten 40-Millionen-Euro-Mann Eden Hazard per Foulelfmeter (22. Minute) und Fernando Torres mit einem Außenrist-Traumtor (45.+2). Kapitän John Terry setzte wegen einer Nackenverletzung aus. Der ehemalige Bremer Marko Marin muss wegen seiner Oberschenkelprobleme weiter auf sein erstes Pflichtspiel für die West-Londoner warten.

Bei United erlitt der eingewechselte Rooney in der Nachspielzeit eine blutige Schnittwunde am rechten Bein. Fulham-Angreifer Hugo Rodallega trat dem englischen Nationalstürmer unglücklich auf den Oberschenkel. «Es ist ein sehr schlimmer Schnitt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ich denke, er fällt vier Wochen aus», meinte Ferguson.

Nach Fulhams schneller Führung durch den aus der irischen Nationalelf zurückgetretenen Damien Duff (3.) hatte der frühere FC-Arsenal-Star van Persie per sehenswertem Volley den Ausgleich (10.) erzielt. Der Japaner Kagawa (35.) und der Brasilianer Rafael (41.) legten nach. Mit einem Eigentor (64.) machte es Uniteds Verteidiger Nemanja Vidic noch einmal spannend.

Bei Fulham standen die Ex-Bundesligaprofis Sascha Riether und Mladen Petric wieder in der Startelf. Wie die West-Londoner hat Manchester United nun drei Zähler auf dem Konto.

Erst einen Punkt hat Tottenham Hotspur geholt. Auch beim ersten Heimspiel unter dem neuen Coach André Villas-Boas enttäuschten die Spurs und kamen nur zu einem 1:1 (0:0) gegen West Bromwich Albion.