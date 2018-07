Jaunde (SID) - Kameruns Fußball-Star Samuel Eto'o kehrt nach seiner abgesessenen Sperre in die Nationalmannschaft zurück. Der 31 Jahre alte Stürmer wurde für die Afrika-Cup-Qualifikationsspiele gegen die Kapverdischen Inseln nominiert. Eto'o steht im 23-köpfigen Kader, mit dem Kamerun am 8. September das Hinspiel in Praia bestreitet.

Der inzwischen in Russland für Anschi Machatschkala spielende Eto'o war für acht Monate gesperrt worden, nachdem er im November vergangenen Jahres als Hauptschuldiger des Spieler-Boykotts vor dem Länderspiel am 15. November in Algerien ausgemacht worden war.