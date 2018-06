Augsburg (dpa) - Nach mehr als 15-jähriger Bundesliga-Abstinenz ist Fortuna Düsseldorf ein perfekter Start in die neue Fußball-Saison geglückt. Der Aufsteiger siegte am Samstag allerdings nach zwei Jokertoren von Dani Schahin äußerst glücklich mit 2:0 (0:0) beim FC Augsburg.

Die Schwaben verpassten hingegen den angepeilten Auftakterfolg und ließen für die Zukunft reichlich Verbesserungspotenzial erkennen. Bis auf ganz wenige Höhepunkte hatte der laue Sommerkick kaum etwas zu bieten. Schahin nutzte in der 68. und 79. Spielminute folgenschwere Unachtsamkeiten der Augsburger Defensive. Ansonsten offenbarten Augsburg und die Fortuna im ersten Bundesliga-Duell zwischen beiden Teams vor allem in der Offensive noch große Abstimmungsprobleme. Die Gastgeber suchten mit hohen Bällen im Strafraum immer wieder ihren neu eingekauften Stoßstürmer Aristide Bancé, fanden ihn aber selten. Die Fortunen unternahmen nach vorn nicht allzu viel, bis Schahin in Halbzeit zwei von ungeschickten Augsburgern zum Toreschießen eingeladen wurde.

Bewährt forsch und couragiert startete das Team des neuen FCA-Trainers Markus Weinzierl, schon unter Vorgänger Jos Luhukay hatten die Augsburger in den Heimspielen meist früh aufs Tempo gedrückt. Die Anfangsüberlegenheit brachte allerdings nur eine Torchance durch einen Kopfball von Sebastian Langkamp (4.) ein. Immerhin war das noch deutlich vielversprechender als die Versuche von Ja-Cheol Koo (26.) und Knowledge Musona (39.) kurz darauf.

Die in der Sommerpause umformierten Düsseldorfer liefen in einer schwachen ersten Hälfte hinterher, obwohl Coach Norbert Meier lediglich drei von insgesamt 18 Neuerwerbungen von Beginn an aufgeboten hatte. 15 Jahre und drei Monate nach ihrem bislang letzten Erstligaspiel im Mai 1997 blieb vieles Stückwerk im Fortunen-Spiel. Ein harmloses Kopfbällchen von Oliver Fink (30.) und ein noch harmloserer Weitschuss von Robbie Kruse (34.) waren Belege für die Einfallslosigkeit im Spiel nach vorn. Im Zentrum fehlte auch die Präsenz des gesperrten Kapitäns Andreas Lambertz.

Ein erstes Raunen ging erst nach fast einer Stunde durch die mit 30 401 Zuschauern nicht ausverkaufte Augsburger Arena, als Joker Giovanni Sio eine Flanke von Matthias Ostrzolek per Kopf noch touchierte, den Ball aber am Tor vorbei bugsierte. Hinter ihm ärgerte sich Mittelfeldmann Musona lautstark über Sios Eingreifen - der Neuzugang aus Simbabwe wäre wohl noch besser postiert gewesen.

Die Augsburger waren einem Treffer näher, umso überraschender fielen gleich zwei Tore auf der Gegenseite. Eine Kopfballverlängerung von Kruse diente auf halbrechts als perfekte Vorlage für Schahin, der FCA-Keeper Simon Jentzsch zunächst mit einem strammen Schuss überwand. Kurz darauf war der 23-Jährige nach einem neuerlichen Durcheinander im Strafraum zur Stelle und entschied das Spiel.