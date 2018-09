Berlin (dpa) - Knapp die Hälfte der Deutschen empfindet ihr Sexleben als befriedigend. Das hat eine Umfrage für die Zeitung «Bild am Sonntag» ergeben. Jeder Zehnte sei dagegen unzufrieden. 43 Prozent machten keine Angaben. Emnid befragte 500 in Deutschland lebende Menschen ab 14 Jahren. Bei den Männern gaben 51 Prozent an, zufrieden zu sein. Bei den Frauen waren es 43 Prozent. Bei Menschen mit einem Einkommen von mehr als 2500 Euro zeigten sich 59 Prozent zufrieden, bei den Leuten mit weniger als 1000 Euro netto nur 31 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.