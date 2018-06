Wien (AFP) Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) könnte nach Angaben westlicher Diplomaten angesichts von "Säuberungen" in der iranischen Militäranlage Partschin auf die Forderung nach einer Inspektion verzichten. Die Bedeutung einer Inspektion sei damit "deutlich verringert", sagte ein Diplomat am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Ein weiterer Diplomat hatte am Freitag gesagt, dass die Forderung nach einem Besuch der Anlage in dem in der kommenden Woche erwarteten IAEA-Quartalsbericht fehlen könnte, da ein solcher Besuch nur noch wenig Zweck habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.