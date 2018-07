Rom (AFP) Gefälschte Bahnfahrkarten, Smartphones und Kondome - das ist ein Teil der "Ernte" der italienischen Polizei im Kampf gegen Fälscherbanden in diesem Jahr. In den ersten sieben Monaten seien 52 Millionen gefälschte Waren beschlagnahmt worden, erklärte die Polizei am Samstag. Bei 22 Millionen Fälschungen handele es sich um für den Verbraucher gefährliche Produkte. Der größte Teil der Fälschungen stamme aus China.

