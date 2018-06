Montréal (AFP) Von ihrem schweren Hochzeitskleid ist eine junge Frau in Kanada unter Wasser gezogen worden und ertrunken. Der Unfall passierte, als die Frau für Hochzeitsfotos am Rande der Dorwin-Fälle in Rawdon im Bundesstaat Québec posierte, wie der niedergeschlagene Fotograf am Samstag im Sender Radio-Canada berichtete. Er sei ins Wasser gesprungen, um das Opfer herauszuziehen. "Ich habe um Hilfe gerufen. Und es ist nicht gelungen, sie zu retten", sagte Louis Pagakis, der den Vorfall als einziger Zeuge erlebte.

