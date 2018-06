Hannover (SID) - (SID) - Bei den Deutschen Meisterschaften der Mehrkämpfer in Hannover liegen die Favoriten nach dem ersten Tag in Führung. Im Zehnkampf der Männer setzte sich Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) nach dem Rennen über 400m mit 4143 Punkten an die Spitze vor Felix Hepperle (LG Neckar-Enz/4048) und Johannes Hock (Leverkusen/4021).

Beim Siebenkampf der Frauen führt Kira Biesenbach (Leverkusen) das Feld an. Die 19-Jährige, die über die 200m eine persönliche Bestzeit (24,21 Sekunden) erreichte, liegt mit 3516 Punkten in Führung vor Annett Fleming (Jena), die mit 3301 Punkten vor Anna Maiwald (Leverkusen/3231) rangiert.

Die Olympiazweite Lilli Schwarzkopf (LG Rhein-Wied) war ebenso wie alle anderen deutschen Olympiateilnehmer und EM-Starter nicht in Hannover angetreten.